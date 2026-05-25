Amatör balıkçı Sapanca Gölü'nde 110 santimetrelik turna balığı yakaladı

Kocaeli'den bir amatör balıkçı, Sapanca Gölü'nde 110 cm boyunda ve 12 kg ağırlığında turna balığı yakaladı. Balık, fotoğraflandıktan sonra doğaya geri bırakıldı.

Sapanca Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 110 santimetre boyunda, 12 kilogramlık turna balığı takıldı.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Remzi Bozman, balık avlamak için teknesiyle Sapanca Gölü'ne açıldı.

Arkadaşıyla avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Bozman, uzun uğraşlar sonucu turna balığını tekneye çıkardı.

Bozman, fotoğraf çektirdiği 110 santimetre boyundaki 12 kilogramlık turna balığını, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yeniden göle bıraktı.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan
