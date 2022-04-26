Sapanca'da Yüzme Havuzu Ön Kayıtları Başladı

Sapanca'da vatandaşların spor yapabilecekleri imkânlar hızla artmasıyla ilçede yüzme bilmeyen çocuğun da kalmaması hedefleniyor.

Sapanca Belediyesi, bünyesinde faaliyete giren yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşlara kapılarını açıyor.Haftanın 6 günü hizmet verecek olan yüzme havuzunda ayrıca abonelere özel tarifeler sunulacağı aktarıldı. Alanında yetişmiş uzman kadın ve erkek antrenörler tarafından temel yüzme bilgisinin verilecek olan kurslara çok sayıda katılımın olması bekleniyor.Bay, bayan ve çocukların hizmet alacağı yüzme havuzu ön kayıtları için vatandaşlar detaylı bilgiye 0 264 592 25 52 numaralı hattan ulaşabilecek.

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