Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 165 bin TL ele geçirildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 137 polisin katıldığı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 170 gram sentetik cannabinoid, satışa hazır 5 parça halinde 8,60 gram sentetik cannabinoid, 0,34 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin TL ele geçirildi. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
