Sapanca'da Tabancayla Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Ali Dursun (50), hastane bahçesinde kamyonette tartıştığı E.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Dursun (50) acil serviste doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Kamyonetle hastaneye gelen Ali Dursun, aracın içerisinde E.A. isimli kişiyle tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında E.A.'nın tabanca ile ateş açtı. Dursun, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ağır yaralandığı belirlenen Dursun'a sağlık personeli hemen müdahale etti. Acil servise götürülen Dursun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatılırken, hastane önünde güvenlik önlemi alındı. Ali Dursun'un cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.