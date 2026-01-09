Haberler

Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada muhtar M.A. ve kardeş C.B. yaralandı. Muhtar M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Camicedit Mahallesi'nde, Memnuniye Mahalle Muhtarı M.A. (44) ile kardeşler C.B. (38) ve C.B. (34) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ateş edilmesi sonucu muhtar M.A. kol ve göğüs kısmından, kardeşlerden C.B. ise ayak topuğundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer kardeş C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
