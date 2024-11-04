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Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde A.Ö. ve A.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve A.Ö. tarafından A.T. bacağından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi'nde A.Ö. ile A.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla A.T'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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