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Sapanca'da sağanakta dere taştı, boşaltılan iki katlı ev yıkıldı

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Sapanca'da sağanakta Fevziye Mahallesi'nden geçen dere taştı; daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı, köprü ve elektrik direkleri yıkılarak mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatılırken Hendek ve Karasu'da yollar su altında kaldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere kenarındaki bir ev yıkıldı.

Kentte dün gece başlayan sağanak, şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor.

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı.

Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı.

SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı.

Hendek ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çobanyatak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Karasu ilçesinde de bazı yollar suyla kaplandı.

Kaynak: AA
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