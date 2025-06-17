Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Yıldız, çarpıştığı otomobilden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde 2 gün önce, 54 SJ 068 plakalı motosikletiyle A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpışan Mehmet Emin Yıldız (57) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi, Sapanca Gazipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sapanca Memnuniye Yukarı Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel