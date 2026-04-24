Sapanca'da kaza; 4 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Afad'a ait kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Gülbahar A. (28) idaresindeki 34 KKN 135 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve göreve giden Levent C. (49) idaresindeki 54 ANJ 203 plakalı Afad'a ait kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan AFAD Birlik Müdürü Selçuk A. (28) ve Kenan K. (29) yaralandı. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sadıka Sabancı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

