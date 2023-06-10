Sapanca'da kaza: 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada panelvan sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan V.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.