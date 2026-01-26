Kavgada bıçaklanan Yunus Emre, hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kavgada bıçaklanan Yunus Emre Solmaz (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 şüpheli, polise teslim oldu.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yunus Emre Solmaz arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı. Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı. Kavgada K.Y.Y., Yunus Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Emre Solmaz'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Şüpheliler, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.