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Otoyolda kargo kamyonu alev alev yandı

Otoyolda kargo kamyonu alev alev yandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonunun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, kamyonda hasar oluştu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, seyir halindeki kargo kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 06 FL 6312 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon kasasını saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kamyonda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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