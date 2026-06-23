Sapanca'da bıçaklı kavga: Baba, 'Kim suçluysa cezasını çekecek' dedi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz'ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesinde açıklama yapan baba Önder Solmaz, sanıkların ailelerine seslenerek, "O çocukları savunmak yarın öbür gün diğer çocuklarınızın başına gelecek hareketlerdir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim suçluysa cezasını çekecek" dedi.

Olay, 26 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İki arkadaş grubu arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada Yasin Emre Solmaz ile Enes Yılmazlar (20) arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sonrası Solmaz ve arkadaşı M.K., bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra Güldibi Mahallesi Hasan Paşa Caddesi'nde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada Kamil Yiğit Yazıcı (19), yanında bulunan bıçakla Yasin Emre Solmaz'ı 4 yerinden bıçakladı. Kavgada M.K. de elinden yaralandı. Yakınları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kamil Yiğit Yazıcı ile Enes Yılmazlar tutuklandı.

İLK DURUŞMA

Yazıcı ile Yılmazlar hakkında 'Kasten öldürme'suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesinde Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, yakınları ve çeşitli illerden gelen destekçiler, Sakarya Adliyesi önünde toplandı. Siyah kıyafetler giyen grup, taşıdıkları pankartlarla adalet taleplerini dile getirdi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Duruşma öncesi açıklama yapan baba Önder Solmaz, olayda sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Her kimin, bir kum tanesi kadar olaya dahli varsa cezalandırılmasını istiyorum. Sayın savcımızın bazı tespitler yapılmadan sadece iki kişi üzerinde yoğunlaşmasını bir baba olarak doğru bulmuyorum. Ben onların anne ve babalarına da şunu söylemek istiyorum; o çocukları savunmak yarın öbür gün diğer çocuklarınızın başına gelecek hareketlerdir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim suçluysa cezasını çekecek" diye konuştu.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diğer yandan duruşmanın görüleceği mahkeme salonu girişinde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri tarafların karşı karşıya gelmesini önlemek için güvenlik koridoru oluşturdu. Karşılıklı bağrışların yaşandığı olayda bazı kişilerin su şişesi fırlattığı görüldü. Duruşma öncesinde ayrıca anne Emine Solmaz, adliye koridorunda gözyaşı döktü.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Enes Yılmazlar ve Kamil Yiğit Yazıcı da savunmalarını yaptı. Sanık Enes Yılmazlar, olay günü alkol aldıklarını, bıçaklama anını görmediğini, yaşanan arbede sırasında ne olduğunu net olarak fark etmediğini söyledi.

'ELEKTRİKLER KESİLDİĞİ İÇİN BIÇAK TAŞIRDIM'

Sanık Kamil Yiğit Yazıcı ise olay yerine konuşmak amacıyla gittiklerini belirterek, yanında bulunan bıçağı savunma amaçlı taşıdığını iddia etti. Yasin Emre Solmaz'ın kendilerine doğru geldiğini ve elini beline attığını öne süren Yazıcı, "Refleksle bıçağı savurdum. Öldürme kastım yoktu" dedi. Olay sonrasında paniğe kapıldığını ve kullandığı bıçağı dereye attığını söyleyen Kamil Yiğit Yazıcı, "Konuşmak için Güllük Park'a gittim. Amaç, olayın büyümesini engellemekti. Sapanca küçük yer olduğu için üzerimde bıçak vardı. Elektrikler kesildiği için bıçak taşırdım" diye konuştu. Duruşmada dinlenen tanıklar ise taraflar arasında daha önce başlayan tartışmanın yeniden karşılaşılmasıyla büyüdüğünü, olay sırasında arbede yaşandığını ve bıçak kullanıldığını anlattı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık savunmaları, tanık beyanları ve taraf avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı