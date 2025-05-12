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Sapanca'da Arazi Aracının Devrilmesi Sonucu Karı Koca Yaralandı

Sapanca'da Arazi Aracının Devrilmesi Sonucu Karı Koca Yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu 29 yaşındaki sürücü Caner Şaban K. ve eşi Merve G.K. yaralandı. Ekipler, zor koşullarda yaralılara ulaşarak kurtarma işlemi gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda Caner Şaban K. (29) idaresindeki UTV tipi arazi aracı şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Merve G.K. (29) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin dik ve eğimli olması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, vinç ve halatların yardımıyla karı kocayı kurtardı.

Yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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