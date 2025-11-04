Şap Hastalığı Salgını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Tarım ve Ormam Bakanlığı, Şap hastalığıyla ilgili "Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Şap (SAT1) Hastalığıyla Mücadelede Türkiye Kontrollü Şekilde İlerliyor" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Virüsün genetik yapısı takip edilmektedir"

" Tarım Ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde görülen Şap Hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarını planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların bilinmesi önem arz etmektedir: Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır. Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir. Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

"Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır"

Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır. Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır. Tarım Ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak düzenli bilgilendirmelerimiz devam edecektir."