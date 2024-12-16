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Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı

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Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu, hassas terazi bulunan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rapçi Sansar Salvo'nun 4 Ekim'de yayınlanan bir klibinde uyuşturucu madde kullanımına özendirildiği bilgisi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan'ın klibini izleyen ekipler, klipte uyuşturucu madde kullanımına özendirme ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suç unsurlarına rastladı. Polis bunun üzerine Cumartesi günü şüphelinin Ataşehir'deki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda rapçinin evinde arama yapan ekipler 2,35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan Arslan'ın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989'da Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelen Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. Rap dünyasında özgün tarzı ve hikaye anlatımı yeteneğiyle tanınan Sansar Salvo, Türkçe rap müzik sahnesinde önemli bir yere sahiptir.

KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Sansar Salvo, 2008 yılında yayımladığı Adrenalin ve 2009 yılında çıkan Seremoni Efendisi albümleriyle rap dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Bu dönemde yayımladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendine özgü söz yazımı ve vokal tarzıyla dikkat çeken sanatçı, storytelling (hikaye anlatımı) tarzındaki şarkılarıyla öne çıktı.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE GERİ DÖNÜŞ

2010 yılında kansere yakalanan Sansar Salvo, bir süre müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Ancak hastalığını yenerek, 2013 yılında çıkardığı 24. Şarjör albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı. Bu albüm, sanatçının yaşadığı zorlu süreci ve içsel dönüşümünü müziğine yansıtıyordu.

2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olan Yakında Sans ile bir ilke imza attı. 2017'de ise Şimdi Sans albümünü müzik marketler ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyicileriyle buluşturdu.

Sansar Salvo'nun en çok sevilen şarkıları arasında Şehinşah ile yaptığı Duygusal Olmaya Gerek Yok, Elçin Orçun ile birlikte seslendirdiği 180 km. ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı Psikopat Yazar yer alır.

2019 yılında ise alternatif müzik sanatçısı Kaan Boşnak ile Koptu Kayış isimli bir parçaya imza attı.

Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli:

Bütün rapçiler denetlenmeli

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAli Teke:

Rap diye müzik mi olur genlere ters Sanat müziği , Türk halk müziği gerisi hikaye

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıTT:

Kendini İtalyan mafya babası sanan torbacı takımı...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıekrem celebi :

ılk defa duydum ısmını

Yorum Beğen9
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