Şans oyununda 4 bin lira kazandığını zanneden emekli, 4 milyon lira kazandı

Üsküdar'da bir şans oyunu bayisinde meydana gelen olayda, emekli bir kişi 4 bin lira kazandığını zannederek parasını aldı. Ancak bayi sahibi kuponu tekrar kontrol ettiğinde 4 milyon lira çıktığını fark etti. Talihli, büyük şaşkınlık yaşarken işletme sahibi İbrahim Ekici, parasını teslim etti.

ÜSKÜDAR'da şans oyunu oynayan emekli bir kişi, 4 bin lira kazandığını zannederek parasını bayiden aldı. Bayi sahibi kuponu tekrar kontrol ettiğinde 4 milyon lira çıktığını fark etti. Bayi sahibi, kuponun sahibine ulaşarak bilgi verdi. Adının açıklanmasını istemeyen emekli, 4 bin liraya sevinirken 4 milyon liranın mutluluğunu yaşadı.

Olay, Üsküdar'da bir şans oyunu bayisinde meydana geldi. Bayinin bulunduğu mahallede yaşayan bir kişi, şans oyunu oynamak için girdiği bayiden kazı kazan kuponu aldı. Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici'nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı. Akşam dükkana gelen işletme sahibi İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti. Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, "Ben 4 bin lira verdim" demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi. Şans oyununda kazandığını miktarı duyan talihli büyük şaşkınlık yaşadı. İl dışında olan talihli, işletme sahibi Ekici'ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi.