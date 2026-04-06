Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Spor müsabakalarından anma programlarına, kortej yürüyüşlerinden gösterilere kadar birçok etkinliğin yer alacağı kutlamalara tüm vatandaşlar davet edildi.

  • Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlamaları 6-12 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
  • Kutlamalar kapsamında at yarışları, mevlit programı, müzikaller, çelenk sunma töreni, kortej yürüyüşü ve koşu gibi etkinlikler düzenlenecek.
  • Etkinlikler Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize ediliyor.

Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kutlama programının ilk etkinliği, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 19.30–20.30 arasında T.J.K. Hipodromu’nda gerçekleştirilecek GAP Koşusu ve Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Koşusu olacak. Yarışların ardından kupa töreni şeref tribününde yapılacak.

10 Nisan 2026 Cuma günü saat 12.20’de Dergâh Camii’nde İl Müftülüğü koordinesinde mevlit ve hatim duası programı düzenlenecek. Programda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde görev alan tüm şehitler anılacak.

Aynı gün saat 18.00’de Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde “Urfa Kurtuluş Müzikali” sahnelenecek. Öğrencilerin sahneleyeceği müzikalde, kentin kurtuluş destanı tiyatral bir anlatımla izleyiciye sunulacak.

11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Osmanbey Şehitlik Alanı’nda çelenk sunma töreni düzenlenecek. Saat 14.00’te ise Divanyolu Caddesi ile Haşimiye Meydanı arasında kortej yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 15.30’da Haşimiye Meydanı’nda Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Çelik Kanatlar timlerinin “Üzüm Salkımı” gösterisi izleyicilerle buluşacak.

12 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00’da ise, Şanlıurfa Müzesi önünden başlayacak olan “11 Nisan Kurtuluş Koşusu” gerçekleştirilecek.

Etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

