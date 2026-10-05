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Şanlıurfa'ya inen uçakta patlayıcı araması başlatıldı, 136 yolcu tahliye edildi

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Şanlıurfa'ya inen uçakta patlayıcı araması başlatıldı, 136 yolcu tahliye edildi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağının GAP Havalimanı'na inmesinin ardından tüm yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu, patlayıcı madde araması başlatıldı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağındaki tüm yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini, uçakta patlayıcı madde aramasının başlatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saat 20.05'te patlayıcı ihbarıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen yolcu uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Şıldak, açıklamasında, "Bu akşam saat 19.00'da Ankara-Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren ve saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanına inen A JET 4180 sayılı yolcu uçağında bulunan bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Güvenlik birimlerimiz tarafından uçakta patlayıcı madde araması çalışması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.

Kaynak: ANKA
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