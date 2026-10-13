Şanlıurfa Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 14 şarjör ve farklı çaplarda 879 fişek ele geçirildi.

Paylaşılan görüntüde, araziye ve taş duvarın içine gizlenmiş silahların çıkarılması yer alıyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA