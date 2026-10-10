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Şanlıurfa ve Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı telefon dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Niğde'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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