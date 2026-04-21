Okullardaki Saldırılar... İletişim Başkanlığı: Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta 5 Vatandaşımızın Tedavileri Devam Ediyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, okullara yönelik silahlı saldırıda yaralanan Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumuna ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okullarda yaşanan elim hadiselerde 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' yönündeki iddialar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içermektedir."

Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir.

Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA