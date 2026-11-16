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Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarma operasyonlarında 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarma operasyonlarında 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 566 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar ve 19 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 566 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar ve 19 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 566 kilogram uyuşturucu madde ile muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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