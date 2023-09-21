Şanlıurfa Valisi Şıldak, Tel Abyad'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valiliğin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak ve beraberindekiler, ilk olarak Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi ile Tel Abyad Mahalli Meclisi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Barış Pınarı Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaretinin ardından Tel Abyad İnsani Yardım Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Vali Şıldak, Tel Abyad Emniyet Müdürlüğü Şehit Özgür Barçın Yerleşkesi'nde de personel ile bir araya geldi.