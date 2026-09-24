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Şanlıurfa Valisi Şıldak, Karaköprü'deki 5,4'lük depremde can kaybı olmadığını söyledi

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Şanlıurfa Valisi Şıldak, Karaköprü'deki 5,4'lük depremde can kaybı olmadığını söyledi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, yıkılan bina olmadığını açıkladı. Şıldak, bölgede bilgi toplama ve tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre kentte can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan bina bulunmadığını bildirdi. Şıldak, bilgi toplama ve tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 10.40'ta İlimiz Karaköprü İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre, ilimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur. Bilgi toplama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."

Kaynak: ANKA
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