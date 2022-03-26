16 YAŞINDAKİ ÇOBAN ÖLÜ BULUNDU, 'BULDUĞU CİSMİN PATLADIĞI' DEĞERLENDİRİLİYOR

ŞANLIURFA'da, Özel Harekat polislerinin atış talimi yaptığı bölgede, ölü ve kolları kopmuş halde bulunan Muharrem Aksem (16) ile ilgili, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada Aksem'in, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban Muharrem Aksem, 24 Mart'ta Özel Harekat polislerinin atış talimi yaptığı kırsal Çalışkan Mahallesi'ndeki boş arazide yakınları tarafından ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda yara ve uzuvları kopmuş halde adli tıp kurumuna kaldırılan Aksem, tamamlanan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği, çobanlık yaptığı öğrenilen Muharrem Aksem'in ölümüyle ilgili, adli ve idari soruşturmanın başladığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayının ardından yapılan detaylı soruşturmada; bölgenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'müzce 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı, şüpheli ölüm olayının söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığı ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah vakitlerinde alana gelip, eğitimi tamamladıktan sonra saat 15.08'de atış alandan ayrıldıkları PTS kayıtları, güvenlik kameraları ve alınan beyanlardan anlaşılmıştır. Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde; maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30'dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir."

Öte yandan, Muharrem Aksem'in bulunduğu alanda inceleme yapan yakınları, tarlada çok sayıda mühimmat olduğunu cep telefonlarıyla çekerek sorumluların bulunmasını istedi.