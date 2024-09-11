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Şanlıurfa Valiliği BİGEP Projesi Ödül Töreni

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Şanlıurfa Valiliği tarafından hayata geçirilen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında başarılı olan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında başarılı olan öğrenci ve öğretmenlere düzenlenen törenle ödülleri dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçen uygulamaya koydukları proje kapsamında bir yıl boyunca büyük emek sarf eden eğitimcileri ve emsallerine göre daha başarılı olan öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

Valilik olarak eğitimin birinci öncelikleri olduğunu ve büyük bir önem verdiklerini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Amacımız kesinlikle eğitim konusunda Şanlıurfa'nın örnek bir model teşkil edecek seviyede güzel, başarılı uygulamalara imza atmasıdır. Bunu da hakikaten şu ana kadar geçtiğimiz bir yıllık süre zarfında okullarımızdaki o heyecan dalgası, o coşkuyla buradaki eğitim kadromuz ispatlamış oldu. Başta Vali Yardımcımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, kaymakamlarımız olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma, bu işe gönül veren tüm eğitimcilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu projenin arka planında, bu projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında çok büyük emek sarf ettiler. Bu emeğin karşılıksız olmadığını da bu yıl LGS ve YKS sınavlarında önceki yıllara göre ilk sıralarda başarı düzeyi yüksek öğrenci sayımızın artmasıyla zaten görmüş olduk. Ama asıl uygulamayı inşallah bu yıl çok daha verimli şekilde gerçekleştireceğiz. BİGEP'in şartlarını daha da güçlendirdik, yaptığımız revizelerle onu daha uygulanabilir şekle büründürdük."

Bütün anne ve babalardan eğitime destek vermelerini isteyen Şıldak, "Çocuklarımızı takip edeceğiz. Okula devamları konusunda, arkadaş ilişkileri konusunda herhangi bir kötü alışkanlık kazanmamaları konusunda takipçileri olacağız. Onları destekleyeceğiz, okumalarını, iyi bir vatandaş, iyi bir öğrenci olmaları konusunda, topluma iyi bir birey olarak kazandırılmaları konusunda aile desteğini onların sürekli yanında tutacağız, arkasında tutacağız. Tamamen yerel kaynaklarla oluşturduğumuz bu proje çalışmasının ödül töreninde yüksek sayıda öğrencimizi ve öğretmenimizi de ilk defa bu ölçüde yüksek miktarda ödülle buluşturacağız. Bu güzel çalışmanın Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını, bu yıl çok daha güzel neticelerle vatandaşlarımıza müjdeli haberler vereceğimiz güzel sonuçlar almamıza vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Törende AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında başarılı gösteren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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