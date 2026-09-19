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Şanlıurfa Suruç'ta borç kavgasında Baki Yıldırım öldü, Ahmet Ö. yaralandı

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Şanlıurfa Suruç'ta borç kavgasında Baki Yıldırım öldü, Ahmet Ö. yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Baki Yıldırım (38) hayatını kaybetti, Ahmet Ö. (58) yaralandı. Ahmet Ö. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Baki Yıldırım (38) hayatını kaybetti, Ahmet Ö. (58) yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Suruç ilçesinin kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Baki Yıldırım ile Ahmet Ö. silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ahmet Ö. ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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