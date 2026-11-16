Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.

Mehmet Zengin idaresindeki 55 RJ 718 plakalı traktör, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Zengin, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zengin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı13

Karadeniz'de gemi patlayarak battı! Kayıp 12 mürettebattan haber var
Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Dünyaya rahat yok! Gece yarısı paylaştığı görüntü tedirgin etti
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu12

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı

59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

59 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlıktan kimlik ve ehliyet uyarısı
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti15

Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti