Haberler

Şanlıurfa Siverek'te refüje çarparak devrilen otomobilde kadın öldü, oğlu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Baver K'nin (19) kullandığı 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ile annesi Saadet K. (52) ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadet K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı

Sonunda muradına erdi! Yarın maçta herkes görecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Hindistan'da alev alan yataklı otobüste 9 kişi öldü, şoför ve muavin gözaltına alındı

Yolcular fark edip uyardı ama şoför otobüsü durdurmadı: 9 ölü!
44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Araç satanlara 'noter' tuzağı! 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Aracını satana 'noter' oyunu! 55 ilde aynı yöntemle kandırdılar
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu