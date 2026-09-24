Şanlıurfa Siverek'te refüje çarparak devrilen otomobilde kadın öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te refüje çarparak devrilen otomobilde kadın öldü, oğlu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu ise yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Baver K'nin (19) kullandığı 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ile annesi Saadet K. (52) ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA