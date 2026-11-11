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Şanlıurfa Siverek'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

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Şanlıurfa Siverek'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Siverek'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 Kasım'da minibüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 9 Kasım'da Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs ile İbrahim Serçek yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Serçek, tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serçek'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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