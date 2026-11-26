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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Karataş (43), güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaralılardan kasık bölgesinden silahla vurulan Buşo Çay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı