Şanlıurfa Siverek'te iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.A. (35) idaresindeki 33 ASV 866 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu kırsal Yücelen Mahallesi yakınlarında, E.B'nin (48) kullandığı 63 HR 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bilbik ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emire Atakaya (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA