Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te iki ailenin kavgasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te iki ailenin kavgasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki ailenin çobanları arasında hayvan otlatırken çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı; ağır yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi, jandarma A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda

Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi hiç istemediği şey gerçekleşti
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Galatasaraylıları korkutan görüntü
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi