Şanlıurfa Siverek'te atı otomobile bağlayarak götüren sürücüye 1000 lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atı otomobile bağlayarak götüren sürücüye 1000 lira idari para cezası ve 20 ceza puanı verildi. Görüntüler üzerine başlatılan incelemede sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atı otomobile bağlayarak götüren sürücüye para cezası uygulandı.
Bir atın otomobile bağlanarak götürüldüğü görüntülerin haber siteleri ve sosyal medyada paylaşılması üzerine Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Görüntülerin çekildiği tarihlere ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 21 AB 030 plakalı otomobilin sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti.
Sürücü hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücüye ayrıca 1000 lira idari para cezası uygulanırken 20 ceza puanı verildi.