Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüş ve gösteriler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Kent merkezindeki Divanyolu Yolu Caddesi'nde Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün sona erdiği Rabia Meydanı'nda Jandarma Mehteran ve Merasim Birliği gösteri sundu.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi de helikopterli "Üzüm Salkımı" gösterisi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Topluluğu, alanda kahramanlık türküleri seslendirdi.

Etkinliğe Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abburrahim Dusak ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
