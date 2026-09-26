Haberler

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheliden 27'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheliden 27'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi tespit edilirken 25 siteye erişim engeli getirildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 27'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da 22 Eylül'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Bankada 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 kartuş ile 339 bin 455 lira nakit ele geçirilmiş, yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konulmuş, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine erişim engeli getirilmişti.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 47 zanlı dün adliyeye sevk edilmiş, soruşturmaya ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alınmış ve onlar da adliyeye gönderilmişti.

Kaynak: AA
Ebru Gündeş 10 milyon TL'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti

Estetiğe milyonlar harcayan Ebru Gündeş'in son hali dikkat çekti
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Yemen'de Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı

Milli bayramda Husilere karşı seferberlik ve teyakkuz ilan ettiler
Depremzede Barış Özbay 3 aylık tedaviden sonra ilaçlarını bıraktı! 'En son ne zaman duş aldığımı hatırlamıyorum'

Depremden sonra telefona kapandı! 2 aydır duş bile almıyor
Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Yapay zekayı kullanıp banka soydular! Milyonlarca Euro buhar oldu
Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

Çarptığı kadının ölümüne neden oldu! Babası gazetecilere saydırdı
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu

Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu