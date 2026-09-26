Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheliden 27'si tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 27'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da 22 Eylül'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Bankada 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 kartuş ile 339 bin 455 lira nakit ele geçirilmiş, yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konulmuş, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine erişim engeli getirilmişti.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 47 zanlı dün adliyeye sevk edilmiş, soruşturmaya ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alınmış ve onlar da adliyeye gönderilmişti.

Kaynak: AA