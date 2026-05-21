Sahte raporla askerlikten kaçma operasyonu: 44 gözaltı

Güncelleme:
ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, askerlik görevinden muaf tutulabilmek için sahte rapor düzenleyen ve kullanan kişilere yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, askerlik görevinden kaçmak isteyenlere sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İncelemelerde, bazı kişilerin askerlik hizmetinden muaf tutulabilmek amacıyla sahte sağlık raporları aldığı, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Ekipler, Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraka el konulurken, toplam 44 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleriyle sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
