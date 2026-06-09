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Şanlıurfa'daki suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 27 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Salih Darıcı
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