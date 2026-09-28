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Şanlıurfa Karaköprü'de sahte plaka takan tır sürücüsü gözaltına alındı

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Şanlıurfa Karaköprü'de sahte plaka kullandığı belirlenen tır sürücüsü, jandarmanın uygulamasında gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün el konuldu ve tır 30 gün trafikten men edildi; soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sahte plaka kullanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolunun kent girişinde trafik uygulaması yapan ekipler, A.E. idaresindeki 01 R 2115 plakalı tırı durdurdu. Yapılan kontrolde, araca takılı ve ruhsatta kayıtlı plakaların uyuşmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine sürücü, "resmi belgede sahtecilik" ve "sahte plaka kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Tır da 30 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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