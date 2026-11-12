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Şanlıurfa Karaköprü'de dolandırıcılıktan 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonunda yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.B.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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