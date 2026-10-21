Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilik açıklamasına göre işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet'" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA