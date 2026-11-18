Şanlıurfa Haliliye'de otomobil refüje çarptı, sürücü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kırsal Üçkonak Mahallesi yakınlarında otomobil refüje çarptı; sürücü öldü, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şahin Irmak idaresindeki 07 BCF 812 plakalı otomobil, kırsal Üçkonak Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile beraberindeki Serkan Irmak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Şahin Irmak kurtarılamadı.
Kaynak: AA