Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül, Büyük Taarruzla başlayıp büyük bir zafere dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kutlu günün 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ordumuzun tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, bu vatanın evlatlarının istiklali ve istikbali uğruna vatanını, canını hiçe sayarak vatanını her şartta koruyacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yine bu mücadele ve zafer milletimize asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat ise 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde zaferle sonuçlanmış ve tarih sahnesinden silinmeye çalışılan milletimizin tarihe vurduğu damganın adı olan Zafer bayramı olduğunu belirtti.

Canpolat, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce yedi düvele karşı nasıl ki var olma mücadelesi verdiysek şimdi de sadece kendi coğrafyamızda değil Dünya arenasında söz sahibi olduğumuzu yedi düvele göstermiş bulunuyoruz. Çok kıymetli hemşehrilerim. Sizlerin de malumudur ki, bizler millet olarak birlik ve beraberlikte Kurtuluş mücadelesinde; Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta, İzmir'de, Aydın'da ve yurdun dört bir yanında gösterdiğimiz mücadele ile dünyaya örnek olmuş bir milletiz. Türk milleti asla ve kat'a esarete boyun eğmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tüm şehitlerine ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize ve bu vatan için canını feda eden, kanını döken, ter döken tüm ecdadımıza 'Ruhları şad olsun' diyor ve tekrar Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."

Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, mesajında şunlara yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, herkesin bittiğini düşündüğü, parça koparmak için birbiriyle yarıştığı bir ülkenin küllerinden doğuşunun, milletin kimsenin yardımı olmadan kendi imkanları, azmi ve cesaretiyle verdiği bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bu zafer aynı zamanda milletimizin canından öte gördüğü vatan topraklarına el sürülmesine şartlar ne olursa olsun izsin verilmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."