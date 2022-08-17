Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu Güncel Haberler Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu. A.A. (16) ile S.A. (15), serinlemek için Aksarnıç Mahallesi yakınlarında sulama kanalına girdi. Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaptıkları aramada, boğulan iki gencin cesedine ulaştı. Cesetler, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Mustafa Güçlü Şanlıurfa Güncel Haberler

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