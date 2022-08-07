Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Uysallı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri kadın 6 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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