Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Uysallı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada biri kadın 6 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler

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