Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında kayboldu - Haberler

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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa haberi... ŞANLIURFA'da, İsa Tokdemir (24) ile Halil Gültekin (21), serinlemek için girdikleri sulama kanalında kayboldu.

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ŞANLIURFA'da, İsa Tokdemir (24) ile Halil Gültekin (21), serinlemek için girdikleri sulama kanalında kayboldu. Tokdemir ve Gültekin için arama çalışması başlatıldı.

Karaali Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Halil Gültekin ile İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın kararmasıyla aramaları sonlandırdı.Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıçlar suda arama yaparken, jandarma ve vatandaşlar da kanal kıyısını kontrol ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Jandarma Karaali Güncel Haberler

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