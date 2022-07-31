Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı - Haberler

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Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki bir hastanın yakını A.A, henüz öğrenilemeyen bir nedenle sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç ile tartıştı. A.A, 2 sağlık çalışanını darbetti.

Olay hastane polisi ve çevredekilerin yardımıyla yatıştırıldı.

A.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık çalışanları A.A'dan şikayetçi oldu.

AA / Abdullah Akkurt - Güncel

Devlet Hastanesi Şanlıurfa Harran Güncel Haberler

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