Şanlıurfa Eyyübiye'de 3 kişinin yaralandığı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Eyyübiye'de 3 kişinin yaralandığı kavgada 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Merkez Eyyübiye ilçesinde dün iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.
Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinin Ruha Mahallesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu C.E. ile M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmış, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılmıştı.