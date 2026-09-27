Haberler

Şanlıurfa Eyyübiye'de 3 kişinin yaralandığı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Merkez Eyyübiye ilçesinde dün iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinin Ruha Mahallesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu C.E. ile M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmış, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi

İsim verip 'paraları yemişsiniz' diye yüklendi! Gerginlik had safhada
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Yeni Parti Esenyurt seçiminde ortalık karıştı! Kongre yarıda kaldı

Yeni Parti'de tekmeli tokatlı kavga! Kongre yarıda kaldı

Gece girdikleri dükkandan çaldıkları şey 'yok artık' dedirtti! Tam 15 kilo

Gece girdikleri dükkandan çaldıklarına polis bile şaşırdı! Tam 15 kilo
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

Dünya, İsrail'e karşı aldığı kararı konuşuyor