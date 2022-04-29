Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Mustafa Güçlü - Güncel
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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kardeşler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kardeşler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cevher Mahallesi'nde kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ağır yaralanan Mustafa T. Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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